Ermenistan Dışişleri Bakanı: Çavuşoğlu ile görüşmeye hazırım

Gazetecilere verdiği brifingte Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Ermenistan Dışişleri Bakanı ile görüşmeye hazır olduğuna dair açıklamalarına değinen Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türk mevkidaşı ile görüşmeye hazır olduğunu duyurdu.

Ermenistan medyasına göre Mirzoyan, "Diyaloğun başarıyla sonuçlanmasını istiyoruz. Başarıyla sonuçlanmasına yardımcı olacak herhangi bir toplantı kesinlikle gerçekleşebilir. Böyle bir toplantıya asla karşı çıkmadım." dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı, ancak bu görüşmelerde tarafların ülkeler arasında diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırın açılması yönünde samimi ve ciddi adımlar atmaları gerektiğini vurguladı.

Mirzoyan, "Böyle bir toplantıya hazır olduğumu tekrar ediyorum, umarım böyle bir toplantı gerçekleşirse somut sonuçlar doğurur." diye konuştu.