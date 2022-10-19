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19 Eki 2022 17:24

Hindistan ve Ermenistan Savunma Bakanları ikili işbirliğini ele aldılar

Hindistan ve Ermenistan Savunma Bakanları ikili işbirliğini ele aldılar

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan liderliğindeki heyet çalışma ziyareti için 18 Ekim’de Hindistan'a gitti.

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan liderliğindeki heyet çalışma ziyareti için 18 Ekim’de Hindistan'a gitti.

Papikyan Hindistan ziyareti kapsamında Hint mevkidaşı Rajnath Singh ile görüşmelerde bulundu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tarafların mevcut askeri iş birliğinden memnuniyet duydukları bildirildi.

Bu kapsamda tarafların yaptığı görüşmelerde iş birliğini geliştirmenin yolları arandı.

Öte yandan Ermenistan ve Hindistan Savunma Bakanlığı yetkililerin görüşmelerinde, ikili askeri ve teknik işbirliği meseleleri ele alındı.

Karabağ'daki son olaylar hakkında mevkidaşına bilgi veren Papikyan Hindistan'ın uluslararası kuruluşlarda  gösterdiği net pozisyondan dolayı teşekkür etti.

Son olarak Papikyan, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh'i Ermenistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmeye davet etti.

Kaynak: Ermeni Haber

News Code 1905362
https://tr.mehrnews.com/news/1905362/

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