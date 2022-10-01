Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanaları görüşecek

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamda, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, "Azerbaycan'ın provokasyonlarına rağmen Ermeni tarafı bu toplantıya katılacak. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın Ermenistan'ın müzakereleri bozmaya çalıştığı yönündeki açıklamaları asılsızdır. Ermenistan'ın bugünün sorunlarına yaklaşımı geçmişte olduğu kadar yapıcıdır ve Güney Kafkasya'da sürdürülebilir barışı sağlamayı amaçlar ve doğal olarak Azerbaycan'dan da aynısını bekliyor" ifadesine yer verildi.

Azerbaycan ve Ermenistan’ın dışişleri bakanları Ceyhun Bayramov ve Ararat Mirzoyan, New York’ta 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları öncesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın ile bir araya gelmişti.