  1. Dünya
  2. Afrika
29 Eki 2022 11:02

Cezayir'de Arap Birliği Zirvesi: Gündemde İran da var

Cezayir'de Arap Birliği Zirvesi: Gündemde İran da var

Cezayir'in ev sahipliğinde yapılacak 31'inci Arap Birliği Zirvesi'nde Filistin meselesi, İran ve gıda güvenliği konularının ele alınacağı belirtildi.

Arap medyasına göre Cezayir'de kasım başında yapılacak olan 31'inci Arap Birliği Zirvesi'nde Filistin meselesi, İran ve gıda güvenliği konularının ele alınacağı belirtildi.

Mısır resmi ajansında yer alan habere göre, Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, Zirve'nin gündeminde ağırlıklı olarak siyasi konular olduğunu, Filistin meselesi başta olmak üzere kriz ve sorunların ele alınacağını kaydetti.

Genel Sekreter Yardımcısı Zeki, Zirve'de Suriye, Libya ve Yemen'deki krizler ile İran konusunun değerlendirileceğini aktardı.

Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana gıda güvenliği konusunun büyüyen bir sorun olduğunu söyleyen Zeki, Zirve'de Arap gıda güvenliği stratejisi geliştirilmesi için çalışma yapılacağını ifade etti.

Cezayir'in ev sahipliği yapacağı 31. Arap Birliği Zirvesi 1-2 Kasım'da düzenlenecek.

News Code 1905534

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler