Türkiye'den "Filistin Ulusal Uzlaşı Konferansı" açıklaması

Türk medyasına göre Bakanlığın yaptığı açıklamada "Cezayir’in himayesinde, 12-13 Ekim 2022 tarihlerinde Filistinli gruplar arasında gerçekleştirilen ulusal uzlaşı konferansının olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, konferansın sonunda kabul edilen bildirinin, Filistinli gruplar arasında nihai birliğin sağlanması için uygun bir zemin teşkil ettiğinin değerlendirildiği; başta seçimlerin düzenlenmesi olmak üzere, bildiride kayıtlı adımların hayata geçirilmesinin temenni edildiği vurgulandı.

Filistin'de 15 yıldır devam eden bölünmüşlüğü sonlandırmak için Cezayir'de bir araya gelen başta Hamas ve Fetih hareketi olmak üzere toplam 14 grup aralarında uzlaştıkları 'Cezayir Bildirisi'ni dün törenle imzaladı.

Başkent Cezayir'in batısındaki Kongre Sarayı'nda düzenlenen törene 14 Filistinli grubun temsilcisi ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun katıldı.

2006'da yapılan seçimden beri aralarında gerginlik süren Fetih ve Hamas hareketinin dahil olduğu Filistinli gruplar gelecek ekim ayında ülkede seçim yapılması üzerinde anlaştı.

Hamas lideri İsmail Heniyye başta olmak üzere 14 Filistinli grubun temsilcileri teker teker sahneye çıkarak, bugün üzerinde anlaşmaya varılan Cezayir Bildirisi'nin metnine imza attı.