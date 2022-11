Türk Lirası, Irak dinarı karşısında da değer kaybetti

Türk Lirası günden güne erimeye devam ediyor. Dolar/euro karşısındaki değer kaybına leva da eklenmişti. Bunun sonucu olarak Bulgaristan sınırı olan Edirne'de Bulgarlar alışverişe akın etmişti. Türk Lirası bu kez de Irak dinarı karşısında direnemedi. Eskiden Türk Lirası karşısında daha Irak dinarının daha değersiz oması nedeniyle Türkiye'den Irak'a sınır illerinden alışverişe gidilirken bu kez her şey tersine döndü. Irak'tan Türkiye'ye alışveriş için geçişler başladı. Özellikle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden sınır ilçelerine talep yaşanıyor. Iraklılar, Zaho ve Duhok gibi kentlerden Cizre ve Silopi’ye alışveriş için geliyor.

Gazete Duvar'dan Şirin Bayık'ın haberine göre, bölgede genişleyerek artan ve ‘karınca ticareti’ diye adlandırılan günü birlik ticarette rollerin değişmesiyle birlikte sınır ilçelerinde her marketin veya toptancının önünde Irak plakalı araç görmek mümkün. Iraklı müşteriler neye yöneliyorsa, satıcılar raflarını ona göre düzenliyor.

'Türkiye’den her şeyi alıyorlar'

Cizre çarşısı da Iraklıların en çok uğradığı yerlerden. Bu çarşıda Iraklılar en çok et satışı yapan dükkanlardan alışveriş yapıyor. Çarşının başında bulunan tavukçuda her ürünü görmek mümkün. Nedeni sorulduğunda Iraklıların son zamanlarda en çok tavuk ve et aldığını bu yüzden müşteriler gelmişken diğer ürünleri de alsınlar diye raflara başka ürünlerin de konulduğu söyleniyor.

'Irak dinarı artık değerli'

Alışveriş için Zaho’dan gelen Iraklı müşteri Şirvan, Türkiye’den alışveriş yapma sebebini şöyle açıklıyor:

“Buradan aldığımız birçok ürün ülkemizde ya yok ya da aynı kalitede değil. O nedenle yıllardır ülkemizde Türkiye'den gelen mallar kullanılıyor. Türkiye ile aramızdaki vize kalktı artık rahat gelebiliyoruz. Daha önce vize almamız gerekiyordu şimdi vizesiz geliyoruz. Ayrıca dinar artık Türkiye'de çok değerli.”