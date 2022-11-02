Çin: ABD’nin ekonomik tehditlerine karşıyız

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün düzenlenen basın toplantısında sözcüye ABD yönetiminin Japonya’dan Çin’e yarı iletken ihracatını kısıtlamasını önerdiği ve Japonya’nın öneri hakkındaki tutumuyla ilgili değerlendirmesi soruldu.

Sözcü Zhao, ABD’nin bir süredir ihracat kısıtlama tedbirlerini rastgele kullanarak Çin firmalarına karşı kötü niyetli abluka ve baskı uyguladığını hatırlattı. Bunun yanı sıra ABD’nin müttefiklerini Çin’e karşı ekonomik kısıtlama uygulamaya zorladığına işaret eden sözcü, bu girişimlerin küresel üretim zinciri ve tedarik zincirinin istikrarına büyük zarar verdiğini dile getirdi. Sözcü, bununla beraber serbest ticaret kuralına tamamen aykırı olan bu girişimlerin farklı ülkelerin gelişmeleri ve bu ülkelerin halklarının yaşamlarını zedelediğine dikkat çekti.

Sözcü, uluslararası toplumla beraber ABD’nin ekonomik tehditlerine ve hegemonyasına karşı çıkarak dünya ekonomisinin düzeni ve temelinin istikrarını korumaya devam edeceklerini kaydetti. Sözcü, başka ülkeleri bu durumu kendi ülkelerinin uzun vadeli çıkarları ve uluslararası toplumun çıkarını göz önünde bulundurarak bağımsız bir şekilde değerlendirmeye çağırdı.

Kaynak: CRI Türkiye