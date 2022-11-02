İran ve Rusya arasındaki gaz takası anlaşması son aşamada

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, İran ile Rusya arasında enerji alanında yapılan anlaşmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Seferi, İran ile Rusya arasındaki gaz takası anlaşmasının sonuçlanmakta olduğunu, netleşmeyen tek başlığın Rus gazını İran'a göndermek için seçilecek bir aracı ülke olduğunu kaydetti.

İran'ın planının, kendi gazını dış pazarlara ihraç ederken Rusya gazını ithal etmek olduğunu söyleyen Seferi böylece gazı İran'ın güney bölgelerinden kuzeyine aktarma maliyetlerini azaltarak ülkesine fayda sağlayacağını vurguladı.

Seferi ayrıca İran ile Rusya arasında 6,5 milyar dolar değerinde gaz sözleşmeleri imzaladığını ve İran Ulusal Petrol Şirketi ile Rus Gazprom arasında 40 milyar dolar değerinde anlaşma yapıldığını bildirdi.

İranlı diplomat sözlerinin devamında "Yakında, Fars Körfezi ve Umman denizi ülkelerine bir gaz boru hattı inşa etmek için İran ve Rusya arasında ortak bir şirket kurulacak. Bu projede iki ülkenin payı yüzde 50 olacak" ifadesini kullandı.