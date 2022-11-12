Reisi, İran Milli Oturarak Voleybol Takımı'nı tebrik etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi yayınladığı bir mesajda, Bosna-Hersek'te dünya şampiyonluğunu kazandığı ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde ettiği için İran Milli Oturarak Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"13.Dünya Oturarak Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden İran Milli Oturarak Voleybol Takımı dünya şampiyonunu İran milletine tebrik ediyorum. Uluslararası spor arenalarında art arda kazanılan zaferler, iranlıların gücünü ve sporcularının onur zirvelerini fethetmedeki kararlılığını gösteriyor. Bu başarıdan dolayı ülkemizin oturarak voleybol takımının sporcularına, çalışkan antrenörlerine ve personeline teşekkür edeiyorum." ifadelerine yer verildi.

13.Dünya Oturarak Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden İran Milli Oturarak Voleybol Takımı dünya şampiyonu oldu.

Bosna'yı evinde yenen İran Milli Oturarak Voleybol Takımı altın madalyayı kazanmayı başardı.

İran takımının Bosna'da kazanılan şampiyonluk ile İran'ın dünyadaki toplam oturarak voleybol şampiyonluğu sayısı 8'e ulaştı.