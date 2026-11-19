ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirdiği ilk üçlü görüşme başladı. Tarihi görüşmeye Çin Devlet Başkanı Şi başkanlık ediyor.

Dünyanın en büyük üç nükleer gücünün liderlerini bir araya getiren zirvenin resmi gündemi açıklanmadı. Ancak Ukrayna ve İran'daki savaşlar, nükleer silahların kontrolü, ticaret ve yapay zeka alanındaki rekabetin görüşmelerde öne çıkması bekleniyor.