  1. Spor
15 Kas 2022 16:04

Cristiano Ronaldo'ya İngiliz devi talip oldu

Cristiano Ronaldo'ya İngiliz devi talip oldu

Manchester United’dan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo'ya İngiliz devi talip oldu.

Manchester United’dan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo için Chelsea devreye girdi. Goal.com’un haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, yaptığı bir röportajla birlikte kulübünde yaşadığı sorunları dile getirmişti. Bunu fırsat bilen Chelsea yönetimi Portekizli yıldız için kolları sıvadı. 

Mavi-beyazlı ekip, Ronaldo ile Dünya Kupası sonrasında masaya oturmayı planlıyor. Kırmızı şeytanlar ise gerekli değerlendirmeler sonucunda Portekizli yıldız için son kararını verecek. 

Kaynak: Milli Gazet

News Code 1905876

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