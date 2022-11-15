Cristiano Ronaldo'ya İngiliz devi talip oldu

Manchester United’dan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo için Chelsea devreye girdi. Goal.com’un haberine göre; Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, yaptığı bir röportajla birlikte kulübünde yaşadığı sorunları dile getirmişti. Bunu fırsat bilen Chelsea yönetimi Portekizli yıldız için kolları sıvadı.

Mavi-beyazlı ekip, Ronaldo ile Dünya Kupası sonrasında masaya oturmayı planlıyor. Kırmızı şeytanlar ise gerekli değerlendirmeler sonucunda Portekizli yıldız için son kararını verecek.

Kaynak: Milli Gazet