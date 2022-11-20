Rusya'dan BM'ye 'savaş suçu' iddiasıyla mektup

Ukrayna'yı teslim olan Rus askerleri infaz etmekle suçlayan Moskova yönetimi, Birleşmiş Milletler'e (BM) mektup gönderdi. Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Antonio Guterres’e bu konuyla ilgili bir mektup gönderdik ve bunun Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu'nda resmi bir belge olarak dağıtılmasını istedik. Ukrayna savaş suçlarından dolayı sorumlu tutulmalı” dedi.

Zaharova: Titiz bir araştırma yapılsın

Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 'titiz bir araştırma' yapılması gerektiğini söylemişti. Zaharova, “Uluslararası örgütlerden, bu vahim suçu kınamayı ve titiz araştırma gerçekleştirmeyi talep ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gazete Duvar