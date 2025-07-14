İran’dan açıklama: Türk Hava Yolları uçuşları devam ediyor

İran ve bazı ülkelere yönelik tüm uçuşların Türk Hava Yolları (THY) tarafından iptal edildiğine dair yayılan bir haberin ardından, İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından açıklama geldi.

İran Sivil Havacılık Kurumu, THY’nin İran uçuşlarının devam ettiğini açıkladı.

Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü, Türk Hava Yolları'nın İran'a olan uçuşlarını iptal edip etmediği yönündeki bir soruya şu yanıtı verdi:

"Türk Hava Yolları'nın İran'a olan uçuşları devam etmektedir ve bu havayolu şirketi tarafından herhangi bir uçuş iptali söz konusu değildir."

Ayrıca, diğer yabancı havayolu şirketlerinin uçuşlarının da devam ettiği ve herhangi bir sorun olmadığı belirtildi.

Türk Hava Yolları’nın, İran ve Suriye'ye olan tüm uçuşlarını 31 Temmuz’a kadar iptal ettiği açıklanmıştı.