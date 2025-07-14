İran Genelkurmay Başkanı: Düşmanları pişman edeceğiz

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, bu sabah Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri'ne inceleme ziyaretinde bulundu.

Tümgeneral Musevi, ‘’İran’a dayatılan 12 Günlük Savaş’ta Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından gösterilen güç gösterisi, bugüne kadar yapılan operasyonların en önemlisidir’’ dedi.

Tümgeneral Musevi, "Ülkenin bekası hiç bu kadar ciddi tehdit altında olmamıştı. Ancak Hava-Uzay Kuvvetlerimizin keskin kılıcı, Allah’ın izniyle düşmanın boynunu vurdu ve uzanan ellerini kesti" ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Musevi, ülkenin savunma endüstrisinin gece gündüz üretim yaptığını ve kararlılıkla ilerlediğini vurguladı.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin eli tetikte olduğunu kaydeden Tümgeneral Musevi, ''Düşman tekrar bir hata yaparsa, cevabımız öncekinden daha sert ve daha pişman edici olacaktır” diye konuştu.