Pezeşkiyan: Ortak düşmana karşı birlik olmalıyız

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tahran'da Irak İçişleri Bakanı Abdul Emir Al-Şammari ile görüştü.

Görüşmede Pezeşkiyan, ''Irak ve diğer İslam ülkelerini ve halkını kardeş olarak görüyoruz ve İslam ümmeti arasında birlik, beraberlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi yönündeki çabalarımızı sürdüreceğiz'' dedi.

Tahran-Bağdat ilişkilerinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ''Irak'la her alanda işbirliğimizi genişletmeye hazırız’’ ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan, Siyonist rejimin bölgesel barış ve güvenliği bozmadaki yıkıcı rolüne dikkat çekerek, "Siyonist rejim, bölge ülkelerinin topraklarını işgal etmek, kaynaklarını yağmalamak ve bölgeyi parçalamak için kurulmuştur. Böyle ortak bir düşmana karşı birlik olmalıyız.'' diye konuştu.

Iraklı yetkili de İran halkının Siyonist düşmana karşı kazandığı zaferden dolayı Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a tebriklerini sundu.