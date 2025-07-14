Tuğgeneral Nasirzade ile Güler İsrail'in İran saldırısını görüştü

Görüşmede, İran-İsrail savaşının yanı sıra ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Tuğgeneral Nasirzade, İran'a yönelik saldırıların müzakere sırasında gerçekleştiğini belirterek, "İran'ın müzakere ve diyaloğa karşı olmadığını tüm dünyaya kanıtladık" dedi.

Tuğgeneral Nasirzade, "Kritik bir bölgede yer alan İran ile Türkiye'nin ortak tehdidin yanı sıra ortak çıkar ve kaderleri bulunmaktadır. İki ülkenin güvenliği sağlamak için ortak istişarelerde bulunması lazım." ifadesini kullandı.

12 Günlük Savaş’ta İran’ın ABD ve Siyonist rejime güçlü bir yanıt verdiğini belirten Tuğgeneral Nasirzade "İran bölgede savaşı ve güvensizliği hiçbir şekilde genişletmeyi amaçlamıyor, ancak herhangi bir saldırıya kararlı bir şekilde yanıt vermeye hazırız'' açıklamasını yaptı.

Savunma Bakanı, ''İran (İsrail ile) ateşkese güvenmiyor ve bu nedenle herhangi bir kötü eyleme karşı çeşitli senaryolar hazırladık" diye konuştu.

Türk Savunma Bakanı da telefon görüşmesinde askeri komutanların ve masum sivillerin şehit olmasından dolayı İran halkına taziye dileklerini iletti.

Siyonist rejimin saldırısını kınayan Güler, "İran halkı ve hükümeti vatanlarını yasadışı saldırılara karşı kahramanca savundu." dedi.