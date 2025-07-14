Pakistan İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Nakavi, Tahran temasları kapsamında İran İslam Devrimi Lideri'nin Danışmanı Ali Ekber Velayati ile görüştü.

Görüşmede İki taraf, ikili ilişkilerin artmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, çeşitli alanlarda ilişkilerinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Velayeti, İran-Pakistan ilişkilerini ''derin, köklü ve dostane’’ olarak nitelendirdi.

ABD ile Siyonist rejimin İran'a karşı saldırılarına ve Gazze’de işlenen suçlara değinen Velayati, İslam ülkelerinin bu yasadışı eylemlere karşı birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Azerbaycan hükümetinin İslam dünyasının görüşlerine aykırı adımlar attığını ifade eden Velayeti, şunları kaydetti:

''Örneğin Azerbaycan tarafı Colani ile Siyonist rejim arasında arabuluculuk yapıyor ve Gazze’de Filistin halkına karşı suçlar zirve yaparken İsrail'e petrol gönderiyor. Sizin Azerbaycan’la ilişkileriniz çok iyi. Onlara Müslümanların ve İslam ülkelerinin görüşlerine aykırı olan bu tür eylemlerin neden yapıldığını sorabilir misiniz?"

Velayeti, ABD ile müzakereye ilişkin olarak, "Önden şart koşmadan görüşmeye hazırız. Uranyum zenginleştirme faaliyeti bizim kırmızı çizgilerimizden biridir. Eğer müzakereler zenginleştirmenin durdurulması şartına bağlanacaksa, kesinlikle böyle bir müzakere yapılmayacaktır" açıklamasını yaptı.

İslam Devrimi Lideri'nin Danışmanı Ali Ekber Velayati, ABD Başkanı Trump’ın sözlerini "çelişkili ve güvenilmez" olarak değerlendirdi.

Görüşmede Pakistan İçişleri Bakanı Nakavi de, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın Ayetullah Hamanei’ye yönelik yazdığı mektubu Velayeti’ye sundu.

Pakistanlı yetkili, Siyonist rejim ve ABD'nin İran topraklarına yönelik saldırıları kınarken ülkesinin İran'ın tutumlarını desteklediğini açıkladı.

