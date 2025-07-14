Katar, İran füzelerinin yol açtığı zararları ödeyecek

Katar hükümeti, İran’ın geçtiğimiz haftalarda Katar’daki ABD üssü El Udeid’e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından, oluşan maddi zararların tespiti ve tazmini için resmi çalışmalara başladığını duyurdu.

Katar Resmî Haber Ajansı (QNA) tarafından yayımlanan açıklamada, füze saldırısı sırasında İran füzelerinin hava savunma sistemleri tarafından durdurulması sonucu, Katar vatandaşı siviller ile ülkede yaşayan yabancıların mülklerinde meydana gelen zararların kapsamlı şekilde değerlendirileceği belirtildi.

Açıklamaya göre, bu adım, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin doğrudan talimatıyla başlatıldı. Bu kapsamda Katar Sivil Savunma Yüksek Konseyi, Şeyh Halife bin Ahmed bin Halife Al Sani başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıya Katar iç güvenlik kuvvetleri komutanlığı ile ilgili diğer resmi kurumlar da katıldı.

Açıklamada, görüşmenin amacının, hava savunma sistemlerinin füze müdahaleleri sırasında oluşan maddi hasarları hızlı şekilde tespit etmek ve zarar görenlere yönelik tazmin mekanizmalarını devreye sokmak olduğu bildirildi.

Hatırlanacağı üzere, İran 23 Haziran'da, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik doğrudan saldırılarına misilleme olarak, Katar’daki El-Udeyd hava üssünü geniş çaplı füze saldırısıyla hedef almıştı. Saldırı, ABD yönetiminde ciddi bir endişeye yol açmış, ardından Başkan Donald Trump’ın doğrudan baskısıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırıların durdurulmasına ve ateşkese razı olmuştu.