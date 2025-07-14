Pezeşkiyan'dan yurt dışında yaşayan vatandaşlara mesaj

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, yurt dışında yaşayan İran vatandaşlarına hitaben kalame aldığı mesajda, 12 Günlük Savaş sırasında İran halkı ve yetkililer arasında oluşan birlik ve beraberliğin ülkeye daha fazla hizmet sunmak için bir fırsat olarak gördüğünü belirtti.

Pezeşkiyan’ın mektubunda, "Diplomasi penceresinin hala açık olduğuna inanıyoruz ve bu barışçıl yolu ciddiyet ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Diplomasi ve yapıcı angajmandan yanayız ve savaşa karşıyız. Ülkeden savaş gölgesini kaldırmak ve İran halkının doğal haklarını savunmak için tüm siyasi ve diplomatik kapasitemizi kullanacağız." ifadesine yer verildi.

Zor günlerde yurt dışında yaşayan İran vatandaşlarının vatana gösterdiği dayanışmayı ''benzersiz'' olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, onların ülkenin geleceğinde daha önemli rol oynayabileceğini vurguladı.

Mektupta, ''Fikir birliği, dayanışma ve akılcılıkla yeni bir yol haritası çizmek bizi iyi bir geleceğe götürebilir'' denildi.