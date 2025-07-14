İranlı komutan: Düşmanın olası maceracılığına karşı hazırız

İslam Devrimi Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Musevi’nin Hava ve Uzay Kuvvetleri’ni ziyareti sırasında, “Gerçek Vaat 3” operasyonu ve bu operasyonun İran halkına sağladığı kazanımlarla ilgili rapor sundu.

Operasyonel ve stratejik hazırlıklarına işaret eden Tuğgeneral Musevi, “Allah’ın inayetiyle ve verilen talimatlar doğrultusunda ‘tetikteyiz’ ve düşmanın olası hesap hataları veya maceracı girişimlerine karşı her an hazırız” dedi.