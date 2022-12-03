  1. Dünya
  2. Ortadoğu
3 Ara 2022 11:01

Hizbullah: 2022 Dünya Kupası’nın en büyük galibi Filistin

Hizbullah: 2022 Dünya Kupası’nın en büyük galibi Filistin

Lübnan Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı Şeyh Ali Damuş, Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nın en büyük galibinin Filistin olduğunu söyledi.

Katar’da Filistinlilere desteklerini gösteren futbolseverlerin davranışını olumlu karşılayan Lübnan Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı Şeyh Ali Damuş, “Dünya Kupası’nın en büyük galibi Filistin’dir. Bu organizasyonun en büyük kaybedeni de Arap halklarını utanç verici normalleşme süreci ile bağdaştıramada başarısız olan Arap devletleridir.” dedi.

Filistin’ın en çok Arap dünyasının kalbinde, aklında ve vicdanında yer aldığını belirten Damuş, şunları kaydetti:

“Filistin aynı zamanda Katar 2022 Dünya Kupası’na katılanların dilinde yer alıyor. İsrail ise marjinalleştirildi, çünkü Arap ile Müslüman halkları ve özgürlüksever uluslar bu rejimden bahsetmiyor. Bunlar, şimdiki genç nesillerin ve gelecekteki nesillerin İsrail diye bir şeyi tanımayacağını gösteriyor.”

Hizbullah yetkilisi, “Lübnan'ın normalleşmeyi destekleyenlerin eline geçmesine veya normalleşme sürecinin parçası olmasına izin vermeyeceğiz. Filistin meselesi bizim için temel bir konu olmaya devam edecek ve herkes Filistin'in kurtuluşu için çalışmalıdır.” diye konuştu.

News Code 1906217

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler