Hizbullah: 2022 Dünya Kupası’nın en büyük galibi Filistin

Katar’da Filistinlilere desteklerini gösteren futbolseverlerin davranışını olumlu karşılayan Lübnan Hizbullah Hareketi Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı Şeyh Ali Damuş, “Dünya Kupası’nın en büyük galibi Filistin’dir. Bu organizasyonun en büyük kaybedeni de Arap halklarını utanç verici normalleşme süreci ile bağdaştıramada başarısız olan Arap devletleridir.” dedi.

Filistin’ın en çok Arap dünyasının kalbinde, aklında ve vicdanında yer aldığını belirten Damuş, şunları kaydetti:

“Filistin aynı zamanda Katar 2022 Dünya Kupası’na katılanların dilinde yer alıyor. İsrail ise marjinalleştirildi, çünkü Arap ile Müslüman halkları ve özgürlüksever uluslar bu rejimden bahsetmiyor. Bunlar, şimdiki genç nesillerin ve gelecekteki nesillerin İsrail diye bir şeyi tanımayacağını gösteriyor.”

Hizbullah yetkilisi, “Lübnan'ın normalleşmeyi destekleyenlerin eline geçmesine veya normalleşme sürecinin parçası olmasına izin vermeyeceğiz. Filistin meselesi bizim için temel bir konu olmaya devam edecek ve herkes Filistin'in kurtuluşu için çalışmalıdır.” diye konuştu.