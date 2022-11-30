  1. Siyaset
30 Kas 2022 16:27

İran:

2022 Dünya Kupası Filistin için dayanışmaya dönüştü

2022 Dünya Kupası Filistin için dayanışmaya dönüştü

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Katar Dünya Kupası'nın Filistin için dayanışmaya dönüştüğünü belirterek, "Tüm milletler Siyonist Rejim'e karşı nefret duyuyor"dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani sosoyal medya Twitter hesabından, Arap halkı ve Müslümanların Siyonist Rejim'den nefret ettiğini yazdı.

Kenani'nin mesajı şu şekilde:

"Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası, milletlerin Siyonist apartheid rejimine karşı nefret duyduğunu gösterdi ve Filistin davasıyla dayanışma alanına dönüştü. Bazı Arap ülkelerinin Siyonist Rejim ile normalleşme anlaşması imzalasa da Arap milletinin işgal rejimine olan nefretini hiçbir zaman ortadan kaldırılmadı. Tüm milletler Siyonist rejime karşı nefret duyuyor."

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'ndaki ilginç olaylardan biri farklı Arap ülkelerinden gelen taraftarların İsrail medyasıyla konuşmayı reddetmesi ve Arap futbolseverlerin Filistin'i desteklemesidir.

News Code 1906171

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler