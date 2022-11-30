2022 Dünya Kupası Filistin için dayanışmaya dönüştü

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani sosoyal medya Twitter hesabından, Arap halkı ve Müslümanların Siyonist Rejim'den nefret ettiğini yazdı.

Kenani'nin mesajı şu şekilde:

"Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası, milletlerin Siyonist apartheid rejimine karşı nefret duyduğunu gösterdi ve Filistin davasıyla dayanışma alanına dönüştü. Bazı Arap ülkelerinin Siyonist Rejim ile normalleşme anlaşması imzalasa da Arap milletinin işgal rejimine olan nefretini hiçbir zaman ortadan kaldırılmadı. Tüm milletler Siyonist rejime karşı nefret duyuyor."

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'ndaki ilginç olaylardan biri farklı Arap ülkelerinden gelen taraftarların İsrail medyasıyla konuşmayı reddetmesi ve Arap futbolseverlerin Filistin'i desteklemesidir.