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14 Ara 2022 20:30

Gaziantep'te zincirleme kaza: 17 yaralı

Gaziantep'te zincirleme kaza: 17 yaralı

Gaziantep'te tır ve 2 özel halk midibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen tır, İpekyolu KÜSGET Sanayi Sitesi civarında henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden Kasım G. yönetimindeki özel halk midibüsüne çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan özel halk otobüsü de durakta yolcu alan Yusuf Y. idaresindeki özel halk midibüsüne çarparak durdu.

Zincirleme trafik kazasında yaralanan 17 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kazadan sonra kaçtığı belirlenen tır sürücüsü aranıyor.

TRT Haber

News Code 1906461

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