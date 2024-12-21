Yemen'in düzenlediği saldırıda 30 Siyonist yaralandı

Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin bu sabah düzenlediği füze saldırısında Tel Aviv'de en az 30 Siyonist'in yaralandığı bildirildi.

İbranice basın, yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiğini belirtti.

Yemen tarafından yapılan açıklamada, saldırının işgali altındaki toprakların kalbine yönelik "stratejik bir operasyon" olduğu ifade edildi.

Bu hamlenin, Yemen'in Filistin direnişine desteğini gösteren önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Siyonist rejim yetkilileri, saldırının sonuçlarıyla ilgili henüz net bir bilgi paylaşmazken, bölgede alarm durumunun devam ettiği ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı aktarıldı.