Türk Uzman: Suriye'de demokratik bir yapının kurulabileceğini sanmıyorum

Cumhuriyet’e konuşan Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Türkiye Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın’ın Şam ziyaretini değerlendirdi.

Türkiye Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “Kalın’ın bölgeye gelmesi, namaz kılması, insanlarla görüşmesi, Colani’nin arabayı kullanması. ‘Bu işi biz yaptık’ diye ilan etmektir. Böyle bir şeye gerek yoktu, sonuçta zaten Türkiye yardım ettiyse, Türkiye’nin payı varsa bunu şimdi yapılan gibi açıklamanın anlamı yok. ‘Meydan okuma’ algıladım. HTŞ bir terör örgütü. Hem Birleşmiş Milletler (BM) hem Türkiye tarafından terör örgütü olarak tanınıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Görüntülere göre HTŞ’yi ‘terör örgütü’ olarak tanımlamanın bir anlamı olmuyor. MİT başkanının Colani ile görüşmesi gizli olabilirdi. Sessiz sedasız olabilirdi” dedi.

Sürece ilişkin de konuşan Pekin, “Suriye’nin toprak bütünlüğünü belki koruyabilirler. Ancak demokratik bir yapının kurulabileceğini sanmıyorum. Büyük ölçüde bölgede İslami bir rejim olacak. Kendileri üzerindeki ‘terör örgütü’ yaftasından kurtulmaya çalışıyorlar bunun için de ABD ile diğer ülkelere de hoş görünmeleri lazım. Belki ABD bunu gözden geçirecektir. Trump’ın görevi devralmasıyla birlikte terörist örgütleri gözden geçirecekler. Bu sırada HTŞ’yi de çıkartabilirler. Bu şekilde davranmalarının nedeni Batı’ya ‘terörist değiliz’ imajı vermektir. Bunların içerisinde El Kaide’ci var, El Nusra’cı var, IŞİD’li var. Bunlar değişmedi ki. Sadece kendilerini öyle gösteriyorlar. Kalın’ın ziyareti bir gövde gösterisi. MİT, her yerde herkesle görüşür ancak böyle açık olarak görüşmez. Bu yanlış bir olay çünkü açık açık kendilerini göstererek ‘Biz yaptık bu işi’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

Suriye’de Beşşar Esad hükümetinin düşmesinden sonrası Türkiye Milli İstihbarat (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, önceki gün Suriye’nin başkenti Şam’a giderek Emevi Camisi’nde namaz kıldı. Basına yansıyan görüntülerde Kalın’ın Şam ziyareti sırasında terör örgütü Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el Colani’nin yer aldığı da görüldü. Kalın’ın bindiği arabanın Colani tarafından sürüldüğü, Kalın’ın ise yanında oturduğu kameralara yansıdı.