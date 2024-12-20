ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Washington'un İran'la bağlantılı gemi ve kuruluşlara yeni yaptırım uyguladığını duyurdu.

Biden yönetimi İran'a yönelik yaptırımlarını artırarak, ABD Hazine Bakanlığı'nın Tahran'ın “gölge filosu” olarak adlandırdığı yapının bir parçası olarak İran petrolünü yasa dışı olarak dış pazarlara taşıdığını iddia ettiği 4 kuruluşu ve 3 gemiyi hedef aldı.

İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.

ABD'nin eski dışişleri bakanı Mike Pompeo o dönemde Washington yönetiminin, İran’ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indireceğini söylemişti.