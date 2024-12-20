CIA Başkanı Doha'dan eli boş döndü

Amerikan medyası, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda net bir ilerleme kaydedemeden dün Doha'dan ayrıldığını bildirdi.

CIA Başkanı’nın Hamas-İsrail anlaşmasında öne çıkan konuları görüşmek üzere Katar'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Daha önce Gazze Şeridi'ndeki çatışmayı çözmek için yapılan müzakerelerde bazı ilerlemeler kaydedildiği öne sürülmüştü.

Siyonist İsrail medyası, müzakerelerin devam ettiğini, 60 günlük bir ateşkesin çok yakın olduğunu yazdı. Anlaşmaya göre esir takası da gerçekleşecek. İsrail hapishanelerindeki 700 ila bin Filistinli mahkum serbest kalacak. Gazze'de yerlerinden edilen Filistinliler ise kuzeye geri dönebilecek.