Erdoğan Suriye'yi ziyaret edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 gün içinde Suriye'ye ziyarette bulunacağı belirtildi.

Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen’in haberine göre, Şam kaynakları Erdoğan’ın bu ziyarete hazırlandığını belirtti.

Bu ziyaretin, Türkiye’nin Suriye politikası ve bölgesel iş birliği açısından yeni bir dönemin başlangıcı olabileceği yorumları yapılıyor.

Son dönemde Türkiye-Suriye ilişkilerinde önemli adımlar atıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın geçtiğimiz günlerde Şam’ı ziyaret etmişti.