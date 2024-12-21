Yemen, İsrail’e karşı yeni bir füze operasyonu gerçekleştirdi

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Siyonist rejimine karşı gerçekleştirdikleri son füze saldırısına dair bir açıklama yaptı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, füze biriminin Yafa’da bir askeri hedefi, “Filistin-2” süpersonik balistik füzesiyle vurduğunu duyurdu.

Seri, füzenin hedefini büyük bir hassasiyetle vurduğunu ve İsrail’in savunma sistemlerinin saldırıyı engelleyemediğini belirtti.

Sözcü Seri, bu operasyonun, Yemen halkının düşmana karşı verdiği direnişi simgelediğini ve Gazze’deki direnişçilere de selam gönderdiklerini ifade etti. Ayrıca Yemen, Filistin halkına olan desteğini sürdürme kararlılığını yineleyerek, İsrail’in saldırıları sonlanana ve Gazze ablukası kaldırılana kadar bu desteğin devam edeceğini vurguladı.

Yemen, bu operasyonu, Filistin halkına verdiği desteğin bir parçası olarak, “beşinci aşama” olarak tanımladığı operasyonlar serisinin bir parçası olarak gerçekleştirdiğini açıkladı.