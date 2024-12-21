Almanya'da Noel pazarına araçlı saldırı

Almanya’nın doğusundaki Magdeburg kentinde dün bir kişi Noel pazarındaki bir grup insanın üzerine araba sürdü. Olayda en az 11 kişi hayatını kaybederken 60 kişi de yaralandı.
Yerel saat ile 19.04'te düzenlenen saldırının şüphelisi ise gözaltına alındı.
Olay anına dair kısa video görüntülerinde aracın, kalabalık olan pazarda insanların bulundugu alana hızla girdiği, insanların panik halinde kaçmaya başladığı görülüyor. Noel pazarı yönetimi, halka kent merkezini terk etmeleri çağrısında bulundu. Noel pazarında patlayıcı araması yapıldı.
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