Netanyahu "tutuklanma korkusu" nedeniyle Polonya ziyaretini iptal etti

Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 27 Aralık'ta Auschwitz toplama kampındaki anma törenine katılmayacağı belirtildi.

Netanyahu'nun anma törenine katılmama kararını UCM'nin emrinin ardından tutuklanabileceği endişesiyle aldığı ifade edildi.

Polonya gazetesi Rzeczpospolita'ya konuşan Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Władysław Bartoszewski, Varşova yönetiminin UCM'nin kararlarına "saygı duyduğunu" söyledi.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.