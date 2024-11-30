İranlı diplomat: IKBY ile ilişkilerimize büyük önem veriyoruz

İran’ın Erbil Başkonsolusu Nasrullah Reşnudi, Rudaw TV’ye verdiği özel röportajda İran ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki ilişkiler ve diğer pek çok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Reşnudi, “İran İslam Cumhuriyeti ile IKBY ve Irak Cumhuriyeti arasında uzun bir geçmişe dayalı ilişkiler bulunmaktadır. Bizim iki kardeş halkımız var ve tarihi, dini, kültürel, ekonomik ve ticari bağlarımız oldukça kuvvetlidir. Gerçekten de her iki taraf da bu ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyor ve buna büyük önem veriyor.” dedi.

İran-IKBY ticari ilişkileri

İran ile IKBY arasındaki ticaretin önemli bir düzeye ulaştığını kaydeden Reşnudi, “İran ile Irak arasındaki ticaretin yüzde 40-45’i IKBY ile ve bu oran önemli bir paya sahiptir. Allah’a şükür, son birkaç yıl içinde bu ilişkiler gelişmiş ve büyümüştür. Ancak bu durum tek taraflı olmamalıdır; bu ticaret ilişkilerinin her iki tarafın da katkı sağladığı bir düzeye gelmesi gerekmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Yaşkalışk 6 yıldır Erbil’de görev yapan Nasrullah Reşnudi, “Buraya geldiğimde ve sorumluluğu üstlendiğimde, bölgede çeşitli zorluklar vardı. IŞİD saldırıları ve Irak ile IKBY'deki terör olayları nedeniyle sınır bölgelerinde ve ticaret ilişkilerimizde birçok sorun yaşadık. Ancak, bu sorunları çözmek için birçok adım atıldı. Sınırdaki engelleri ve ticaretle ilgili sıkıntıları gidermeye yönelik çalışmalar yapıldı ve bunlar pek çok toplantı ile çözüme kavuşturuldu.” ifadelerini kullandı.

Reşnudi, İran ile IKBY ve Irak arasındaki sınır kapılarının 24 saat açık olduğunu ve sınırlarla ilgili taraflar arasında çok sayıda protokol imzalandığını söyledi.

“Erbil ve Süleymaniye ile güçlü kültürel bağlarımız var''

İranlı diplomat, “Erbil ve Süleymaniye ile güçlü kültürel bağlarımız var. Bu iki merkez oldukça aktif kültürel çalışmalara sahip. Bugün, dil merkezi açılışını yaptık. Bu, ihtiyaç duyulan ve çeşitli araştırma ve kültürel faaliyetlere olanak sağlayacak iyi bir kültürel projedir. Erbil Hükümeti'nin desteğiyle hazırlıklar yapıldı ve önümüzdeki hafta bu süreç başlayacak. Ayrıca, bölgelerimiz arasındaki turizmi teşvik etmeye devam edeceğiz. 19 Aralık 2024 itibariyle, IKBY'den Kiş’e resmi bir turizm uçağı seferi başlayacak ve bu, iki bölge arasındaki seyahat ve turizmi kolaylaştırmayı amaçlıyor. İnsanların bu yeni gelişmeden faydalanmalarını umuyoruz.” diye konuştu.

Reşnudi, “IKBY'den İran’daki üniversitelerde çeşitli alanlarda eğitim gören birçok öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerin seyahatleri oldukça kolay ve bu durum onlar için faydalı olabilir. Bir kültür merkezi kurma çabamız da var, ancak Erbil hükümeti bu konuda henüz onay vermedi. Ancak, onay verildiği takdirde, kısa süre içinde merkezi kurabileceğiz. İran'dan gelen turistler ile bizim turistik ilişkilerimiz oldukça iyi, bu konuda gelişme kaydedebiliriz.” dedi.

''3 yıldır IKBY, İranlı İmam Hüseyin (a.s) ziyaretçilerine yönelik bir program başlatmıştı ve bu program, IKBY ile İran İslam Cumhuriyeti arasında çok iyi ilişkiler kurulmasına yardımcı oldu.''

19 Aralık’tan itibaren IKBY'den doğrudan Kiş adasına hava serferlerinin başlayacağını bildiren Reşnudi, “Evet, insanlar IKBY'den Kiş adasına gidebilirler. 3 yıldır IKBY, İranlı İmam Hüseyin (a.s) ziyaretçilerine yönelik bir program başlatmıştı ve bu program, IKBY ile İran İslam Cumhuriyeti arasında çok iyi ilişkiler kurulmasına yardımcı oldu. Bu süreçte çok sayıda ziyaretçi geldi ve çok olumlu sonuçlar aldı. Ayrıca, Erbil hükümetine ve Barzani Yardım Vakfı’na teşekkür etmek istiyorum çünkü bu destek üç yıl boyunca devam etti. Gelecekte de bu ilişkilerin öneminin daha fazla arttığını ve ziyaretçilerin yıl boyunca gezi yapabileceklerini ümit ediyorum. Hükümet bu konuda gereken desteği verecek, ancak Erbil ve Irak hükümeti arasındaki işbirliği de çok önemli. Sınırda geçiş sağlayan ziyaretçiler için işbirliği yapılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.