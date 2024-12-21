AB: Şam’daki varlığımız artacak

Avrupa Birliği, Şam’da diplomatik varlıklarını arttıracaklarına dikkat çekerken AB’den üst düzey diplomatların Suriye’ye yaptıkları ziyaretin ardından liderler Brüksel’de bir araya geldi. Liderler, Suriye ile ilişkilerin normalleştirilmesi için izleyecekleri temel ilkeler üzerinde anlaşmaya vardı.

İlkeleri sıraladı

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, bu ilkelerin “barışçıl ve kapsayıcı bir geçişi garanti altına almak, toprak bütünlüğünü korumak, kadın hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygıyı güvence altına almak, dini ve etnik azınlıkları korumak” olduğunu ifade ederken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, konuya ilişkin “HTŞ ile siyasi görüşmeler için kanallar kurduk. Şimdi sahada olmak ve HTŞ ile diğer gruplarla siyasi kanallara sahip olmak işe yarıyor” ifadelerini kaydetti.

"Varlığını artıracak"

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni ise “Suriye'ye destek konulu bağış konferansı için çalışmaların başladığını” ifade ederek “AB, büyükelçiliği tamamen yeniden açılıp Şam'da tekrar faaliyete geçene kadar, maslahatgüzarın düzenli misyonları aracılığıyla varlığını artıracak” ifadelerinde bulundu.