Fidan'dan Suriye'deki Rus üsleri ile ilgili açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa merkezli yayın kuruluşu France 24 kanalına güncel meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Fidan, "Şam'daki yeni yönetimle bir araya gelmeyi planlıyorum." dedi.

HTŞ'nin Türkiye'nin 'terör listesinden' neden çıkarılmadığına ilişkin soruya yanıt veren Hakan Fidan, "Bizim onları listeye almamız, BM listesiyle alakalı bir konu. BM Güvenlik Konseyi kararlarına tabii ki uyuyoruz ama şimdi hukuki boyut ile fiili boyutun birbiriyle çeliştiği farklı bir durum var." ifadesini kullandı.

''Rus üslerinin akıbeti Suriye halkının bileceği bir iş''

Bakan Fidan, Rus üslerinin Suriye'de kalmasından yana olup olmadıklarına ilişkin soruya, "Bu, Suriye halkının bileceği bir iş. Suriye halkına bağlı bir konu. Bir anlaşmaya varırlarsa bu, onların kararıdır yani göreceğiz ama şu an gördüğümüz kadarıyla Ruslar, birliklerini yeniden konuşlandırma sürecindeler. Bu sürecin sonunda bunların ne kadarı Suriye'deki üslerde kalmaya devam eder, bilemiyoruz." yanıtını verdi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG'ye yönelik askeri harekat yapıp yapmayacağı sorusu üzerine Fidan, "YPG, Türkiye'den, Irak'tan, Suriye'den, bir kısmı da Avrupa'dan gelmiş kişilerden suni olarak ortaya çıkarılmış organize bir terör örgütüdür. Bu suni terör örgütünün derhal dağıtılması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda Suriye'de yeni bir yönetim var. Bence bu işi onlar halletmeli. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği bunu zorunlu kılıyor. Bunun yapılması gerekiyor." şeklinde konuştu.