İHA gemisi ''Şehit Bakıri’’ İran Donanması’na yeni güç

İran gibi denize kıyısı olma özelliğine sahip, bağımsız ve güçlü olmak isteyen ülkeler için deniz güvenliği hayati önem taşıyor. Özellikle ülke ticaretinin yüzde 80'inin denize bağımlı olması, ülke çıkarlarının korunmasında uluslararası sularda deniz gücünün önemini de artırmaktadır.

Uzun yıllar süren uluslararası yaptırımlara rağmen İran, deniz kuvvetlerinin saldırı kabiliyetini önemli ölçüde arttırmayı başardı.

Son günlerde Devrim Muhafızları Donanması için inşa edilmekte olan “İHA gemisi” Şehit Behmen Bakıri’nin yeni görüntüleri yayınlandı.

Gemiyi İran Gemi İnşa ve Açık Deniz Endüstrileri Kompleksi Şirketi (ISOICO), İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki tersanesinde inşa etmekte.

İHA gemisi veya hafif uçak gemisi drone'ları taşımak, fırlatmak ve geri göndermek için özel olarak tasarlanmıştır. Bu gemiler keşif görevlerini, istihbari bilgi toplamave hatta hedefleri vurabilmek için İHA’lı operasyonları için yüzen üs olarak hareket edebilir.

Bu stratejik yeteneği kullanan ülkeler arasında Amerika, Çin, Rusya ve İran İslam Cumhuriyeti de yer alıyor.

LHA-6 USS America: ABD Donanmasına ait bir amfibi hücum gemisidir. Öncelikle amfibi çıkarma operasyonlar için tasarlanmış olmasına rağmen çeşitli İHA'ları da taşıyabilir. Bu gemi aynı zamanda drone’ların test edilmesi ve İHA operasyonları için bir platform olarak da kullanılıyor.

Çin de, sabit kanatlı insansız hava araçları için gemi geliştiriyor. Örneğin Type 075 sınıfı gemi, her ne kadar uçak gemisi olarak bilinse de, özellikle kıyıya yakın operasyonlarda İHA'ları destekleme potansiyeline sahiptir.

İran’ın İHA gemisi Şehit Bakıri'nin yapımının son aşamada olduğu belirtiliyor. Bu gemi 240,2 metre toplam uzunluğa ve 32,2 metre genişliğe sahiptir.

C110-4 gövde numaralı Şehit Bakıri gemisi aslında Hyundai Prarin sınıfı konteyner gemisi üzerinden geliştirildi.

Daha önce de İran, eski bir sivil tanker gemisini üzerinde değişiklikler yaparak yeni bir savaş gemisi olarak donanmasında hizmete almıştı.

Şehit Bakıri gemisi insansız hava araçları (İHA), helikopter ve hücumbotlarla donatılacak.

Daha önce Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, Şehit Bakıri İHA gemisi hakkında, "Bu gemi, 180 metre piste sahip bir İHA taşıyıcısıdır ve uçaklar tekerlekli iniş yapmaktadır. İranlı gençler tarafından yerel olarak tasarlanıp üretilen Şehit Hasan Bakıri adlı Şehit Süleymani 2 botu yakın gelecekte bu kuvvetlerin ikinci deniz bölgesindeki Devrim Muhafızları Ordusu Donanması Envanterine eklenecek.” dedi.

Şehit Bakıri gemisinde de Shahed-129, Shahed-131, Shahed-136 ve Mohajer -6 gibi kamikaze İHA'lardan bulunacağı tahmin ediliyor. Ayrıca İran elinde bulunan jet motorlu SİHA'ları da bu geminin etki alanını genişletiyor. İran'ın elinde bulunan hafif taarruz tipi helikopterlerin de bu gemide kullanılması düşünülüyor.

İHA gemisi ''Şehit Bakıri’’ İran Donanması’na yeni güç

İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma doktrininin Hint Okyanusu'ndaki misyonlarının genişletilmesi ve donanmanın güçlendirilmesine odaklandığı göz önüne alındığında, bu İHA gemisi İran'ın deniz gücüne güç katabilir ve düşmanlar için herhangi bir askeri saldırnın maliyetini artırabilir.