ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “ABD, İHA tasarım ve üretim faaliyetlerinde bulunan İranlı savunma şirketi Kuds Havacılık Sanayii (Quds Aviation Industries) ve İran balistik füze programlarının denetiminden de sorumlu İran Havacılık ve Uzay Sanayii Örgütünde yönetici pozisyonlarında görev yapan 7 kişiyi yaptırım listesine aldı." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce Ukraynalı uzmanlarla yapılan görüşmeyi değerlendiren İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, “Ukrayna tarafı, teknik toplantıda, İran insansız hava araçlarının Rusya tarafından bu ülkeyle savaşta kullanıldığına ilişkin hiçbir belge sunmadı.” demişti.

Tuğgeneral Aştiyani, Ukrayna’daki savaşta İran yapımı İHA’ların kullanılması konusunda Rusya ile işbirliği yapmadıklarını kaydetmişti.

Batı ülkeleri, İran’ın Rusya’ya Ukrayna’daki çatışmalarda kullanması için kendi İHA’larını sağladığını iddia ediyor.