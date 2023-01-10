Ermenistan artık kendi topraklarında KGAÖ tatbikatı istemiyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan’ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) tatbikatlarının kendi topraklarında düzenlenmesini uygun görmediğini, örgütü de bu konuda bilgilendirdiklerini duyurdu.

Tatbikatların 'en azından bu yıl' yapılmayacağına dikkat çeken Paşinyan, son zamanlarda Bakü’nün Batı ile diyaloğunda kendi "saldırgan eylemlerini" Rusya ve Ermenistan’ın ‘Azerbaycan’a karşı ortak saldırgan eylemler’ hazırladıklarını gerekçe olarak ileri sürdüğünü sözlerine ekledi.

Gazetecilere demecinde bu tür iddiaları absürt olarak nitelendiren Paşinyan, ancak Ukrayna’daki gelişmeler ışığında bunların Batı’nın ilgisini çektiğini ifade etti.

Ermenistan Başbakanı, "Rus meslektaşlarımızın dikkatini bu gerçeğe çekiyoruz ve onların sessiz kaldığı koşullarda Rusya'nın Ermenistan'daki askeri varlığının cumhuriyetin güvenliğini garanti etmek bir yana, Ermenistan'ın güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğunu da belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakü’nün Erivan'ı 'daha da büyük bir provokasyona' çekmeyi planladığını savunan Paşinyan, bu nedenle Ermenistan'ın, ülkeyi Dağlık Karabağ'a bağlayan tek yol olan Laçın Koridorunu kapatmakla suçladığı Azerbaycan'ın eylemlerine karşılık vermenin gerekli olduğunu vurguladı.

9 Kasım tarihli açıklamanın 6'ncı maddesine göre Laçın Koridorunun kesintisiz çalışması ile ilgili yasal yükümlülüklerin Rusya ve Azerbaycan'da olduğuna dikkat çeken Paşinyan, “Ortaklarımızla ültimatom dilinde konuşmayız, tüm söylemek istediklerimizi alenen söylüyoruz. Ancak Laçın Koridorunda olup bitenlerin bağlamını anlamak gerekiyor. Olup bitenlerin amacı, Dağlık Karabağ halkının kendi topraklarında yaşama iradesini kırmaktır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik