  1. Azerbaycan
11 Oca 2023 10:12

Bayramov ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

Bayramov ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried ile görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried ile telefonda görüştü.

Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Ceyhun Bayramov görüşmede, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Donfried'e Laçın koridoru hakkında bilgi verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Laçın koridorunun Azerbaycan tarafından kapatılması sonucunda Ermeni sakinlerinin "abluka" altına alındığı ve bölgede "insani felaket" yaratıldığı iddialarının tamamen asılsız olduğunu söyledi.

Bayramov, Azerbaycan tarafının diyaloğa bağlı olduğu ve bölgede barışın tesisi için çabalarını artırmaya her zaman hazır olduğu vurgulandı.

News Code 1906968

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