Paşinyan: İran ile ilişkilerimizi geliştirmek gerekiyor

Ermenistan medyasına göre Başbakan Nikol Paşinyan bugün yaptığı açıklamada, "Maksimum sorumlulukla hareket etmeliyiz. Tehditler var, fırsatlar var ve hepsiyle başa çıkmak zorundayız. Barış için yalvarmaya gelince, dilenerek barış sağlanamayacağı konusunda size katılıyorum. Barış, barış kazanılarak elde edilebilir. Barışı zorlayarak barışın mümkün olduğuna dair bir söz vardır. Deneyimlerimiz bunun da işe yaramadığını gösterdi. Yalvararak barışın sağlanamayacağına kesinlikle katılıyorum" dedi.

Başbakan Paşinyan barış formülü ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türkiye ve Azerbaycan ile hoşgörülü ilişkilerimizi tesis edebilir, belli anlaşmalar sahası oluşturabilirsek barışa kavuşabiliriz. İran İslam Cumhuriyeti ve Gürcistan ile ilişkilerimizi geliştirmek gerek. Barışın formülü budur” ifadelerini de kullandı.