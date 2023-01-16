Ermenistan Hindistan'dan MRSAM hava savunma sistemleri almak istiyor

Böylece Ermenistan'ın cephaneliğindeki Sovyet yapımı "Pechora" S-125 hava savunma sistemlerini değiştirmek istediği kaydedildi.

Kaynağa göre Hindistan, yine kendi üretimi olan Akash ve Akash-NG sistemlerini de Ermenistan'a teklif etti. Mesele şu ki, MRSAM uçaksavar füzesi sistemleri Hindistan'da üretilse de, bazı teknolojiler İsrail'den ödünç alınmış.

Aynı zamanda IDRW, Yeni Delhi'nin MRSAM sistemlerinin ihracatı konusunda herhangi bir kısıtlaması olmadığını belirtiyor. Bu anlaşma, Ermenistan'ın ana rakibi Azerbaycan'ın da Siyonist Rejim'in tedarikine büyük ölçüde bağımlı olması, özellikle silahlanmasının Barak-8 uçaksavar füzelerini içermesi açısından dikkate değer olacaktır.

İndian Defence Research Wing, МRSAM füzesinin uzunluğu yaklaşık 4,5 metre, füze gövdesinde 0,225 metre, güçlendirici etapta 0,54 metre, kanat açıklığı 0,94 metre ve 60 kg’lık harp başlığı dahil 275 kg ağırlığındadır. Füze, azami 70 km menzil ile azami Mach 2 hıza sahiptir.

Kaynak: Ermeni Haber