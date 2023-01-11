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11 Oca 2023 17:26

ABD'de kriz: Tüm iç hat uçuşları durduruldu

ABD'de kriz: Tüm iç hat uçuşları durduruldu

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), ülke genelindeki tüm iç hatlar seferlerini durdurma kararı aldı. Sistem arızası nedeniyle yaşanan kaos sonrası havalimanında yüzlerce yolcu saatlerce beklemek zorunda kaldı.

ABD medyasında yer alan habere göre, Federal Havacılık İdaresi'nin binlerce yolcu için seyahat kaosuna yol açan feci bir sistem hatası yaşamasının ardından, ABD'deki tüm uçuşlar süresiz olarak durduruldu.

Sistemle ilgili sorun ilk olarak 10 Ocak'ta bildirildi. Ardından ABD'ye ve yurt dışına yansıyan sorunlara yol açtı.

Hava Trafik Kontrol Sistemi Komuta Merkezi, yolcuları uzun rötarlar için uyardı ve şu anda sorunun görünürde bir çözümü olmadığını açıkladı.

ABD Federal Havacılık İdaresi ise Twitter'dan konuya dair yaptığı paylaşımda, hava görevleri sistemine ilişkin hatanın giderilmeye çalışıldığını açıkladı.

Son kontrollerin yapıldığı ve sistemin yeniden yüklendiğini vurgulayan FAA, gelişmelere dair bilgilendirilme yapılacağını kaydetti.

TRT Haber

News Code 1906986

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