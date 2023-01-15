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15 Oca 2023 16:04

Güney Afrika'da uçak düştü: 3 ölü

Güney Afrika'da uçak düştü: 3 ölü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg yakınlarındaki Nasrec bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika medyası, Johannesburg yakınlarındaki Nasrec bölgesinde küçük bir uçağın düştüğünü bildirdi.

İlk belirlemelere göre uçak kazası sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi kayıp.

Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturma yürütüldüğünü kaydetti.

News Code 1907055

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