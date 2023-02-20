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20 Şub 2023 14:37

Pakistan’da korkunç kaza: 15 ölü, 64 yaralı

Pakistan’da korkunç kaza: 15 ölü, 64 yaralı

Pakistan’ın Pencap eyaletinde hareket halinde olan bir yolcu otobüsü kaza yaptı. Yetkililerin bildirdiğine göre, korkunç kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı.

Pakistan’dan polis ve hükümet yetkilileri, eyaletin Kallar Kahar kasabası yakınlarında hızla giden bir yolcu otobüsünün otoyoldan çıkarak devrilmesi sonucu en az 15 yolcunun hayatını kaybettiğini, 64 kişinin de yaralandığını bildirildi.

Başbakandan talimat

Komiser Yardımcısı Quratulain Malik, kazanın Pencap eyaletindeki Kallar Kahar kasabası yakınlarında gece meydana geldiğini söyledi ve tüm ölü ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını ekledi.

Polis yetkilileri kazanın nedenini araştırırken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin derin üzüntüsünü dile getirdi ve yetkililere yaralılara mümkün olan en iyi tıbbi tedavinin sağlanması talimatını verdi.

News Code 1907766

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