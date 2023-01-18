Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'da 7 büyüklüğünde depremle sarsıldığını duyurdu.
Merkez üssü ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin 154 kilometre kuzeybatısı olan deprem, yerin 48 kilometre derinliğinde kaydedildi.
7 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Gece 6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti
Endonezya'nın doğusu da gece saatlerinde 6 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Gorontalo şehrinin 61 kilometre güneydoğusu olan depremin, yerin 152,5 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurmuştu.
Kaynak: TRT Haber
yorumunuz