Endonezya'da karakola intihar saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı

Hürriyet'e göre, yerel saatle 08.20 sıralarında Bandung şehrindeki bir karakolun bahçesine giren eli bıçaklı şahıs, mesaiye başlamaya hazırlanan polislere yöneldi. Hızla karakolun girişine doğru koşan şahıs, üzerindeki bombayı patlatarak kendini havaya uçurdu.

Batı Java Polis Sözcüsü İbrahim Tompo, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda 1 polis memurunun hayatını kaybettiğini, aralarında 1 sivilin de bulunduğu 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Olayın hemen ardından amatör kameralara yansıyan görüntülerde, karakolun bahçesinden dumanlar yükseldiği, çevredekilerin panik yaşadığı görüldü.

Bandung polisinin olayla ilgili başlatılan soruşturmada, terörle mücadele birimiyle çalıştığı aktarıldı.