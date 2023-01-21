İran ve İsveç dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanlı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Bu telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Ukrayna'daki gelişmeler dahil olmak üzere uluslararası meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Avrupa Parlamentosunun İran Devrim Muhafızları Ordusuna yönelik yapıcı olmayan tavrını şiddetle kınayarak, İsveç'in Avrupa Birliği dönem başkanlığı sırasında Avrupa Birliği ile İran arasındaki ilişkilerin yapıcı bir yolda devam etmesini umduğunu dile getirdi.

Bakan Emir Abullahiyan, Avrupa Parlamentosunun Devrim Muhafızları Ordusuna yönelik yıkıcı eylemlerini BM Antlaşması'na aykırı olarak nitelendirdi.

Emir Abdullahiyan, "Devrim Muhafızları ordusu Irak, Suriye ve Batı Asya bölgesinde IŞİD terör örgütü ile mücadelede yapıcı rol oynamış ve IŞİD'i yok ederek Avrupa başkentlerini bu terör örgütünün saldırılarından kurtarmıştır. Bu nedenle Avrupalılar, Dervim Muhafızlarının, terörle mücadeledeki çabalarına borçludur." dedi.

Tahran ile Stockholm arasındaki istişarenin artırılması gerektiğini vurgulayan Emir Abdullahiyan, "İki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin, şahsi ve terör çıkarları olan bazı kişiler tarafından etkilenmesine izin verilmemelidir." ifadesini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de lkesinin Avrupa Birliği dönem başkanlığı sırasında Avrupa Birliği ile İran arasındaki diyaloğu genişletme çabalarına vurgu yaptı.

İki ülke arasındaki konsolosluk istişarelerinin önemine dikkat çeken Tobias Billström bu alandaki işbirliğinin devam etmesini temenni etti.