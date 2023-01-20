Emir Abdullahiyan, Çinli mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ile dün akşam telefonda görüştü.

Çin'in yeni yılını tebrik eden Bakan Emir Abdullahiyan, Çin Dışişleri Bakanı Gang'ın yeni görevinde başarılar diledi.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Bakan Emir Abdullahiyan, Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua'nın 'Tahran'a yaptığı ziyaretinin başarılı olduğunu ve İran ile Çin arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği derinleştirmek için iki ülke arasındaki görüşmelerin sürdürülmesinin önemli olduğunu belirtti.