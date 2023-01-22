  1. Siyaset
22 Oca 2023 08:49

Emir Abdullahiyan, Suriye Devlet Başkanı Danışmanı ile görüştü

Emir Abdullahiyan, Suriye Devlet Başkanı Danışmanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran'ı ziyaret eden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın  danışmanı Buseyna Şaban ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede, İran ve Suriye arasındaki ilişkilerin stratejik olduğunu belirterek, iki ülkenin üst düzey yetkililerinin iradesiyle çeşitli alanlarda ilerleme kaydedilebileceğini vurguladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın  danışmanı Buseyna Şaban da İran ve Suriye arasındaki ilişkilerin ayrıcalıklı olduğunu söyledi.
 

News Code 1907200

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler