Emir Abdullahiyan Türkiye ziyaretini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti derğerlendirdi.

Emir Abdullahiyan’ın paylaşımında, “Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin genişletilmesine yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İki ülkenin ticaret hacminin artırılmasının önündeki engellerin kaldırılması, İran’da yatırım yapılması ve bölgesel ile uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldık.” ifadeleri kullanıldı.

İkili ilişkileri görüşmek üzere dün Ankara'ya giden Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gemişti.

Emir Abdullahiyan Ankara ziyaretinin amacı ile ilgili "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayıın Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Sayın Reisi'yi Türkiye'yi ziyaret etmeye davet etmiştir. Bugünkü ziyaret sırasında Cumhurbaşaknı Reisi'nin bu ziyaretinin ilk koordinasyonu en üst düzeyde yapılacak. Ayrıca hem Şam'da hem de Batı Asya'da yaşanan gelişmeler nedeniyle iki gün önce Suriye'de Sayın Beşar Esad ve Lübnan'da bu ülkenin üst düzey yetkilileri ile görüştük. Bu konular bu ziyaretin de gündeminde olacak" ifadesini kullanmıştı.