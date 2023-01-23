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23 Oca 2023 10:43

Emir Abdullahiyan, Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

Emir Abdullahiyan, Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Tahran'ı ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Capaya Rodriguez ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Uluslararası Başarılı Kadınlar Kongresi'ne katılmak üzere Tahran'ı ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Capaya Rodriguez ile bir araya geldi.

Bu görüşmede enerji, teknoloji ve yüksek teknoloji alanında ikili ilişkilerin geliştirme yolları ele alını.

Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Capaya Rodriguez bu görüşmede kadınların rolünün tüm ülkelerde çok önemli olduğunu vurgulayarak, " Başarılı Kadınlar Kongresi, İran'da kadınların yerinin çok belirgin ve takdire şayan olduğunu gösterdi." dedi.

News Code 1907231

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